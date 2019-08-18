Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской областиТВ Центр вчера в 06:26
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой. Страшная трагедия произошла в селе Патрикеево, сообщает "Интерфакс". В частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей.
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«Почти альтруистическое действо». Психологи — о мотивах малолетнего убийцы из Ульяновска
Телеканал 360°вчера в 14:21
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В России зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекордной отметки за последние пять лет.
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В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3
Стартовали российские продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Стоимость новинки варьируется от 839 000 до 939 000 рублей.
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В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
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Начисление стипендий решили усовершенствовать
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Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта и в местах общего пользования размещать тарелки с яблоками.
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😱 На Венере обнаружена жизнь, угрожающая человечеству!
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