В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой. Страшная трагедия произошла в селе Патрикеево, сообщает "Интерфакс". В частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей.

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Экономика Минтруд предложил поднять МРОТ до 12130 рублей В настоящее время МРОТ равняется 11 290 рублей. Это значит, что его поднимут на 7,4%.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Происшествия Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.

Хоккей Гарипов не полетел с «Ак Барсом» в Ригу на Кубок латвийских РЖД «Ак Барс» отправился на Кубок Латвийской железной дороги, который пройдет в Риге. Тренерский штаб взял на турнир 31 хоккеиста.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Недвижимость В России зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекордной отметки за последние пять лет.

Политика Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.

Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Авто В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3 Стартовали российские продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Стоимость новинки варьируется от 839 000 до 939 000 рублей.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Общество Начисление стипендий решили усовершенствовать Министерство образования и науки к 1 марта 2020 года предложит правительству механизмы усовершенствования начислений стипендий в вузах, заявил глава ведомства Михаил Котюков.

Происшествия Жена Мамаева стала жертвой аферистов Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.