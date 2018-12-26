с чего всё началось

В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир тел четырех человек, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек

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