Происшествия
В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек
В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человекREGNUM01:16
В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир тел четырех человек, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
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с чего всё началось
В квартире жилого дома в Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, еще один 17-летний местный житель был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).РБКвчера в 16:16
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