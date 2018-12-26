Происшествия

В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек
REGNUM
01:16

В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир тел четырех человек, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM01:16
с чего всё началось
В квартире жилого дома в Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, еще один 17-летний местный житель был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается
 на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
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