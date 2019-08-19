Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11REGNUM 05:12
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска. Так, по данным регионального министерства здравоохранения, 18 августа были госпитализированы ещё пять человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
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Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Происшествия
Подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой
Знакомые семьи и подростка не могут поверить в то, что он расправился с родственниками.
Обновлено в 04:46
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
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Общество
Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен
Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.
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Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Политика
Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заявлений для прессы в рамках визита в страну российского призеднта Владимира Путина процитировал Достоевского, заявив, что Москве и Евросоюзу необходимо создать новую архитектуру безопасности.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Вулверхэмптон» — «МЮ»: Джеймс выйдет с первых минут
Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» на матч 2-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».
Обновлено в 14:09
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
В Норвегии призвали США не провоцировать Россию
Хокан Брюн-Ханссен, главнокомандующий национальной армией Норвегии, заявил, что подопечные ничего не смогут предпринять в случае, если развяжется военное противостояние с Россией.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Сирийская армия преградила путь вторгшимся в страну турецким войскам
Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать.
Обновлено в 11:52
Экономика
Минпромторг поддержал полную утилизацию товаров
Речь идет об идее Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки.
Обновлено в 12:51
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус
Обновлено в 13:44
Здоровье
Врачи перечислили ограничения по употреблению яблок
Обновлено в 09:07
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45
Экономика
ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии
Бундесбанк предупредил, что в третьем квартале текущего года ВВП Германии может испытать незначительное снижение.
Обновлено в 13:41