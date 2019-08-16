Происшествия
Два человека умерли от отравления маслом в УльяновскеРосбалт вчера в 07:34
Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске, сообщает Следственный комитет. Всего пострадали семь человек, в том числе двое детей.
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Отравившихся подсолнечным маслом наблюдают специалисты Минздрава РФ, возбуждено уголовное дело
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Отравленное масло из Тереньгульского района продавали в медучреждении. Следком проводит проверку
Ульяновская правдавчера в 08:49
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На товарищеском турнире в финском Эспоо сборная России проиграла команде Литвы. Встреча завершилась со счетом 72:88.
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Футбол
«Бавария» согласовала переход Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.
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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
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Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в июле
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Общество
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Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
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Зенит — Ахмат 0:0
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Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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Наука
Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара
Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Одессе в результате пожара в отеле погибли восемь человек
В Одессе при пожаре в спогибли восемь человек, еще десять получили травмы.
Обновлено в 08:33
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
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Транспорт
Новую радиальную трассу от ТТК до МКАД построят на юге Москвы
Новую радиальную трассу от Третьего транспортного кольца до МКАД построят на юге столицы.
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Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
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Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
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Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
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Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Здоровье
Анализ кадров в сфере медицины проведут в Северной Осетии
Власти Северной Осетии проведут анализ кадров в сфере здравоохранения, чтобы определить уровень нехватки специалистов для последующей точечной подготовки.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости
Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП
Из-за ДТП снова образовалась пробка. Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту через Оку произошло ДТП с участием пяти машин.
Обновлено в 14:46
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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Стадион встретил экипаж А321 овацией
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Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
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Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева рассказала Instagram-фолловерам о желании продать загородный дом и квартиру и провела небольшую видеоэкскурсию по своим апартаментам.
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Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
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Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
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