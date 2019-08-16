Происшествия

Два человека умерли от отравления маслом в УльяновскеРосбалт вчера в 07:34

Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске, сообщает Следственный комитет. Всего пострадали семь человек, в том числе двое детей.
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