Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»RT на русском 16:55
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
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