Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»RT на русском 16:55
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
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Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Российской системой распознавания лиц заинтересовались ряд стран
Ряд стран отправили заявки на поставку российской системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты и расследования инцидентов.
Обновлено в 16:29
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Арсенал» разгромил «Спартак» в Туле
Обновлено в 15:28
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
Обновлено в 13:36
Футбол
Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»
Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об отношениях с российским клубом.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:43
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика
Северная Корея выставила счет США на 2 миллиона долларов
Обновлено в 15:08
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено вчера в 11:43
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Общество
Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге
Дзержинский райсуд Петербурга оштрафовал американца Уилльями Джерома Кэролла за незаконную перепланировку квартиры 9 в доме-памятнике «Главная аптека», об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:27
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок
На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Политика
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч
После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40