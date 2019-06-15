Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на УкраинеРИА Новости вчера в 14:00
"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.
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«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с нехваткой газа
Коммерсантъвчера в 18:48
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О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
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Обновлено в 03:00
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Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
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Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
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Обновлено 13 июня в 10:00
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