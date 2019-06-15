В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на УкраинеРИА Новости вчера в 14:00

"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

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