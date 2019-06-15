Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на УкраинеРИА Новости 14:00
"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой
Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обновлено в 10:54
ЖКХ
Андрей Нестерук проверил строящиеся объекты в Пурпе
Андрей Нестерук проверил строящиеся объекты, работы по капитальному ремонту и благоустройству посёлка. Алена Боровикова с подробностями.
Обновлено в 07:51
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Представили новое мощное купе Alpine A110S
Помимо мотора, купе получит ещё ряд улучшенных деталей. Компания Alpine готовит к премьере обновлённое спортивное купе A110S.
Обновлено вчера в 14:34
Авто
В мае в Казахстане выросли продажи автомобилей
В мае на автомобильном рынке Казахстана было реализовано 1270 машин этого производителя, что на 24% превышает показатели продаж, зафиксированные за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 11:04
Политика
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:42
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин.
Обновлено в 13:55
Политика
Глава МИД Мексики: Торговая война с США ввергла бы страну в кризис
Возможная торговая война с США могла бы обернуться для Мексики настоящим кризисом.
Обновлено в 16:50
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Общество
Администрация Сургута подписала соглашение об информационном сотрудничестве с ООО «ДубльГИС-Сургут»
Администрация Сургута подписала договор с ООО «ДубльГИС-Сургут» о сотрудничестве в информационно-справочной системе «ДубльГИС».
Обновлено в 11:29
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
В производстве F-35 обнаружился китайский след
Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР).
Обновлено в 14:34
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53