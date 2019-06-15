В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на УкраинеРИА Новости 14:00

"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Гаджеты Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.

ЖКХ Андрей Нестерук проверил строящиеся объекты в Пурпе Андрей Нестерук проверил строящиеся объекты, работы по капитальному ремонту и благоустройству посёлка. Алена Боровикова с подробностями.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Авто Представили новое мощное купе Alpine A110S Помимо мотора, купе получит ещё ряд улучшенных деталей. Компания Alpine готовит к премьере обновлённое спортивное купе A110S.

Авто В мае в Казахстане выросли продажи автомобилей В мае на автомобильном рынке Казахстана было реализовано 1270 машин этого производителя, что на 24% превышает показатели продаж, зафиксированные за аналогичный период прошлого года.

Политика Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Технологии Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Политика Борис Джонсон признался в употреблении кокаина Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин.

Происшествия В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Политика Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Армия и оружие В производстве F-35 обнаружился китайский след Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР).

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.