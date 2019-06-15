Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуацииГазета.Ru 03:30

Компания пытается договориться о реструктуризации долга с кредиторами, включая "Нафтогаз Украины". О чрезвычайной ситуации оператор ГТС также проинформировал Совет по нацбезопасности и обороне Украины.
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«Укртрансгаз» не может рассчитаться с долгами

RT на русском05:57

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации

Газета.Ru03:30

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Московский Комсомолецвчера в 10:23

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

РИА Новостивчера в 19:21

«Укртрансгаз» предупредила о чрезвычайной ситуации с газом на Украине

РБКвчера в 16:37

«Укртрансгаз» пожаловался на дефицит средств и заявил об угрозе работе ГТС страны

ТАССвчера в 10:50

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с нехваткой газа

Коммерсантъвчера в 18:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Спорт

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Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
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Политика

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Музыка

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Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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Кевин Хэйс хочет играть за «Бостон»

Нападающий Кевин Хэйс хочет подписал контракт с "Бостоном", сообщает Boston Hockey Now.
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Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

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Обновлено вчера в 15:35
Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — подчеркнул пресс-секретарь.
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Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Происшествия

Капитан украинского судна, арестованного в Крыму, вернулся на Украину

Капитан украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», арестованного в Крыму более года назад, покинул российский полуостров и вернулся на Украину.
Обновлено в 04:47
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
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Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов

Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Происшествия

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Кино

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал

Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

Обновлено в 07:25
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Здоровье

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков

Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
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