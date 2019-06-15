Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуацииГазета.Ru 03:30
Компания пытается договориться о реструктуризации долга с кредиторами, включая "Нафтогаз Украины". О чрезвычайной ситуации оператор ГТС также проинформировал Совет по нацбезопасности и обороне Украины.
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«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с нехваткой газа
Коммерсантъвчера в 18:48
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