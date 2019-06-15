В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуацииГазета.Ru 03:30

Компания пытается договориться о реструктуризации долга с кредиторами, включая "Нафтогаз Украины". О чрезвычайной ситуации оператор ГТС также проинформировал Совет по нацбезопасности и обороне Украины.

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации

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