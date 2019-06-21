Энергетика
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жарыRT на русском 15:23
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой. Об этом говорится на странице компании в Facebook.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани
Обновлено в 12:03
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Обновлено в 13:18
Политика
Протесты в Тбилиси возобновились
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена вновь обойти Кейт Миддлтон
Как сообщает британский таблоид The Sun, супруга принца Гарри Меган Маркл хочет обойти герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма по количеству подписчиков в социальных сетях.
Обновлено в 13:57
Политика
Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за женских криков
Лондонские правоохранители проверили дом главного претендента на пост британского премьера Бориса Джонсона после сообщений соседей о женских криках.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 13:21
Футбол
Самедов покинет «Крылья Советов»
Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Наука
Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока
Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Политика
США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:45
Общество
В Москве зажгли «Свечу памяти»
Обновлено в 12:46
Культура
DC Comics уничтожит издательство Vertigo
Кроме Vertigo будут закрыты и другие дочерние студии-импринты, например, DC Ink и DC Zoom.
Обновлено в 17:29