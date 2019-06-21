ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жарыRT на русском 15:23
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой. Об этом говорится на странице компании в Facebook.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:02, Вашингтон
Армия и оружие
В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США
Обновлено вчера в 00:03
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Хоккей
Драфт новичков НХЛ с участием российских игроков состоится в Ванкувере
Церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет на "Рождерс-Арене" в канадском Ванкувере 21 и 22 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Собчак помирился с Богомоловым
Оценить постановку пришли многие звезды, в том числе и любовный треугольник Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Максим Виторган.
Обновлено в 17:10
Происшествия
СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси
Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Обновлено в 07:44
Экономика
Половина российских семей должны банкам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около десяти процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.
Обновлено в 20:38
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться
Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено в 13:28
Политика
Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список.
Обновлено в 15:44
Общество
Монархи показали роль мегаполисов в восстановлении численности исчезающих видов
Ваточник, в свою очередь, исчезает из-за распашки лугов и применения сельскохозяйственных химикатов.
Обновлено в 12:38
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47