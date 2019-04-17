Политика

В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и КличкоАктуальные Новости 08:41

Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко. Сведения предоставила адвокатская контора, защищающая интересы экс-президента Виктора Януковича.
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