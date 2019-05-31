В Украине сменили правила написания русских фамилийGazeta.SPb вчера в 23:17

с чего всё началось

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий. Такое положение зафиксировано в новой редакции «Украинского правописания», утвержденном правительством страны в конце мая 2019 года.

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Футбол Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда-Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27 Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.

Происшествия Молодая мать с ребенком в авто погибла в жутком ДТП в Пензе Как рассказывают очевидцы жуткой аварии, которая произошла в одном из районов Пензы, молодая мать погибла на месте происшествия, а ее маленькую дочь, на вид которой от трех до пяти лет, увезли на скорой.

Происшествия В Нижегородской области в результате ДТП с легковушкой погиб ребенок В Нижегородской области перевернулся легковой автомобиль, в результате чего погиб ребенок. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Теннис Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).

Политика Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.

Происшествия В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.

Общество Пригожин одобрил отказ мэра Анапы оплачивать концерт Волочковой Ранее Анастасия Волочкова приняла решение выступить бесплатно Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение мэра Анапы запретить оплачивать из бюджета выступление балерины Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона 8 июня, сообщает РИА Новости.

Происшествия Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.

Политика В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала редкое фото с дочерью Напомним, Ани Лорак родила дочь в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с котором певица в начале года оформила развод.

Происшествия Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.