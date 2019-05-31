В Украине сменили правила написания русских фамилийGazeta.SPb вчера в 23:17

с чего всё началось

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий. Такое положение зафиксировано в новой редакции «Украинского правописания», утвержденном правительством страны в конце мая 2019 года.

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Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.

Происшествия Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.

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Гаджеты В Китае предлагают Xiaomi Mi 9 с мощным аккумулятором на 9900 мАч Прошло несколько месяцев с момента выпуска флагмана Xiaomi Mi 9 с высокой производительностью и умеренным ценником, однако теперь появилось решение проблемы с малой автономностью устройства.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

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Космос Инопланетяне потерпели крушение на глазах у очевидцев Специалисты отмечают в последнее время повышенную активность инопланетян. Их корабли все чаще попадают в кадр изумленных очевидцев.

Происшествия В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Теннис Дель Потро вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос» Дель Потро в четвертом раунде сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (10-й номер посева) - Мартин Клижан (Словакия).

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.

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