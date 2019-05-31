Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилийGazeta.SPb вчера в 23:17
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий. Такое положение зафиксировано в новой редакции «Украинского правописания», утвержденном правительством страны в конце мая 2019 года.
Читать в источнике
Оценить390
с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию "Украинского правописания".Московский Комсомолецвчера в 13:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц
Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.
Обновлено в 12:13
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Единоборства
Российский боец Хандожко дебютировал в UFC с победы
Россиянин Сергей Хандожко в поединке двух дебютантов на турнире UFC в Стокгольме единогласным решением судей победил шведа Ростама Акмана.
Обновлено в 13:06
Спорт
Велогонщик «Астаны» Лопес был сбит болельщиком на горном этапе «Джиро»
Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из "Астаны" был сбит болельщиком на предпоследнем этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 13:21
Гаджеты
В Китае предлагают Xiaomi Mi 9 с мощным аккумулятором на 9900 мАч
Прошло несколько месяцев с момента выпуска флагмана Xiaomi Mi 9 с высокой производительностью и умеренным ценником, однако теперь появилось решение проблемы с малой автономностью устройства.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Огромный аллигатор вломился в дом американки и разгромил погреб с вином
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек
В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 13:05
Происшествия
Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле
Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.
Обновлено в 11:22
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Наука
Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет
Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
Инопланетяне потерпели крушение на глазах у очевидцев
Специалисты отмечают в последнее время повышенную активность инопланетян. Их корабли все чаще попадают в кадр изумленных очевидцев.
Обновлено 30 мая в 20:54
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек
Обновлено в 12:30
Теннис
Дель Потро вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
Дель Потро в четвертом раунде сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (10-й номер посева) - Мартин Клижан (Словакия).
Обновлено в 13:18
Происшествия
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги
Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы
В Роструде отметили, что сокращение праздников произойдёт «по техническим причинам». В последние два года каникулы длились десять дней.
Обновлено вчера в 02:58