В Украине сменили правила написания русских фамилийGazeta.SPb вчера в 23:17

с чего всё началось

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий. Такое положение зафиксировано в новой редакции «Украинского правописания», утвержденном правительством страны в конце мая 2019 года.

Политика США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.

Футбол Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала округлившиеся формы в купальнике Подписчики отметили, что формы Каменских заметно округлились. Некоторые связали это с возможной беременностью певицы.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

Происшествия Дебошир спрятался от полиции под вагоном электрички в Подмосковье Дебошир набросился с ножом на пассажиров и начал им угрожать.

Происшествия Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.

Общество Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Происшествия В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Футбол Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет» Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая рассказала, почему сын Павла Майкова не живет с мамой Стоцкая впервые публично объяснила, почему сын Павла Майкова теперь живет с отцом, а не с мамой.

Общество В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.

Политика Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.

Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Общество Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.