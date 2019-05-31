Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилийGazeta.SPb вчера в 23:17
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий. Такое положение зафиксировано в новой редакции «Украинского правописания», утвержденном правительством страны в конце мая 2019 года.
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с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию "Украинского правописания".Московский Комсомолецвчера в 13:55
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Политика
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
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Настя Каменских показала округлившиеся формы в купальнике
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Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
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Происшествия
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Дебошир набросился с ножом на пассажиров и начал им угрожать.
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Армия и оружие
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Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
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Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии
Обновлено в 14:14
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Футбол
Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая рассказала, почему сын Павла Майкова не живет с мамой
Стоцкая впервые публично объяснила, почему сын Павла Майкова теперь живет с отцом, а не с мамой.
Обновлено в 10:28
Общество
В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
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Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00