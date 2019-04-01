Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства БашкирииRT на русском 13:22
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
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Эвелина Бледанс готовит для «солнечного» сына большую вечеринку
Сегодня сын телеведущей и актрисы отмечает важную дату – семилетие, и его мама не могла не устроить вечеринку по этому поводу.
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Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
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Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера прооперируют. Ему поменяют сердечный клапан, сообщило издание Page Six.
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При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
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Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
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Здоровье
Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского
Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Космос
Астрономы сузили число возможных прародителей «радиосигналов пришельцев»
Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).
Обновлено в 05:51
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Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61
Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
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Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Экономика
Путин поручил правительству обеспечить достройку проблемных домов
Как сообщается на сайте Кремля, регионы смогут создавать собственные некоммерческие организации для проведения завершения работ по строительству проблемных домов, а также для помощи девелоперам которые смогли привлечь деньги дольщиков, но остались без проектного финансирования.
Обновлено в 13:03
Культура
Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем
Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Названы 5 сигналов организма о злоупотреблении солью
Один из четких сигналов об излишках соли в организме – в конце дня появляется сильно выраженная отечность конечностей.
Обновлено в 09:42
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено в 14:20
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
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