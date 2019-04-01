Происшествия

СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства БашкирииRT на русском 13:22

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
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Источник рассказал о незаконной продаже земли башкирским экс-чиновником

РИА Новости15:21

В Уфе задержан бывший министр земельных и имущественных отношений Башкортостана

Башинформ12:27

В Уфе арестовали экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева

Уфа1.ру12:37

Бывший вице-премьер Башкирии задержан по обвинению в превышении полномочий

ТАСС12:32

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев

КП - Уфа12:43

Следствие заинтересовалось сделками с госактивами

Коммерсантъ Уфа12:25

Следком Башкирии прокомментировал задержание вице-премьера Евгения Гурьева

ProUfu.ru13:05
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Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Обновлено в 15:04
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Баскетбол

Ватутин: оттаскивая Понкрашова, спас ему жизнь – шутки с Хайнсом плохи

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Эвелина Бледанс готовит для «солнечного» сына большую вечеринку

Сегодня сын телеведущей и актрисы отмечает важную дату – семилетие, и его мама не могла не устроить вечеринку по этому поводу.
Обновлено в 08:27
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера прооперируют. Ему поменяют сердечный клапан, сообщило издание Page Six.
Обновлено в 16:25
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
Обновлено в 11:01
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Обновлено в 06:30
Здоровье

Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского

Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Космос

Астрономы сузили число возможных прародителей «радиосигналов пришельцев»

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).
Обновлено в 05:51
Энергетика

Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Политика

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Экономика

Путин поручил правительству обеспечить достройку проблемных домов

Как сообщается на сайте Кремля, регионы смогут создавать собственные некоммерческие организации для проведения завершения работ по строительству проблемных домов, а также для помощи девелоперам которые смогли привлечь деньги дольщиков, но остались без проектного финансирования.
Обновлено в 13:03
Культура

Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем

Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 15:55
Здоровье

Названы 5 сигналов организма о злоупотреблении солью

Один из четких сигналов об излишках соли в организме – в конце дня появляется сильно выраженная отечность конечностей.
Обновлено в 09:42
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

Обновлено в 14:20
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой

Обновлено в 09:33
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
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