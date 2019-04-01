Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землейREGNUM 15:13
В Уфе задержан бывший премьер-министр, экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии. Он подозревается в преступлении по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.
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Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено в 22:57
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика
Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit
Меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагало отсрочку даты Brexit или проведение голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без сделки или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли
Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.
Обновлено в 21:28
Общество
Гороскоп на 2 апреля: Раки будут интересны как эксперты, а на Весы нападут с критикой
ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Для Льва настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах.
Обновлено в 12:16
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Политика
Почему жена Зеленского была против того, чтобы он шел в президенты
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Политика
Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 19:22
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ
У «Химок» лидером стал Микки Джордан, набравший 20 очков. Матч в «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 408 болельщиков.
Обновлено в 14:58
Политика
Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе»
Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ужесточении ответственности за организованную преступность».
Обновлено в 07:32
Общество
Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля Военно-морских сил Канады и Испании прибыли в Одессу в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Мособлсуд вынес приговор девушке по делу об убийстве своей семьи
По версии следствия, Переверзева подговорила своего молодого человека Дмитрия Колесникова убить семью и поджечь дом, чтобы получить деньги и недвижимость.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Хоккей
«Флорида» победила «Вашингтон», несмотря на очки Овечкина и Кузнецова
В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3.
Обновлено в 21:41
Финансы
Почти половина россиян хотя бы на день допускали просрочку по кредиту
Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что 43-45% россиян, бравших кредит, допускали просрочку минимум на один день.
Обновлено в 22:30
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38