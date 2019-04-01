Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землейREGNUM 15:13
Цена участков общей площадью болею 17 тыс. кв метров при их продаже ООО «Группа компаний СУ-10» была наполовину занижена от кадастровой стоимости. При этом на момент совершения сделки право реализации этих участков у минземимущества Башкирии отсутствовало.
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Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
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Россия запустит первый спутник для Туниса
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Леклер на Гран-при Бахрейна проигнорировал приказ оставаться позади Феттеля
Пилот «Феррари» Шарль Леклер проигнорировал приказ с капитанского мостика оставаться позади Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans.
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Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
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Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
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Обновлено в 11:55
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
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На Западе испугались «летающего кошмара» из России
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Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
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Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
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Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Экономика
«Роснефть» может создать арктический кластер
«При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
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Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
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Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
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СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете в Москве
Следственный комитет России проведёт дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в московском супермаркете в феврале 2018 года.
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Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
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Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.
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Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.
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Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»
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ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента
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МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
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Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею
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