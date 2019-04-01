Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительстваРоссийская газета 12:46
На 47-летнего экс-чиновника заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
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Армия и оружие
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Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
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