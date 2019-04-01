Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительстваРоссийская газета 12:46

На 47-летнего экс-чиновника заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник рассказал о незаконной продаже земли башкирским экс-чиновником

РИА Новости15:21

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев

КП - Уфа12:43

Следствие заинтересовалось сделками с госактивами

Коммерсантъ Уфа12:25

Бывший вице-премьер Башкирии задержан по обвинению в превышении полномочий

ТАСС12:32

В Уфе задержан бывший министр земельных и имущественных отношений Башкортостана

Башинформ12:27

В Уфе арестовали экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева

Уфа1.ру12:37

Следком Башкирии прокомментировал задержание вице-премьера Евгения Гурьева

ProUfu.ru13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Общество

Состояние биробиджанских мостов может привести к транспортному коллапсу

Обновлено в 19:45
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество

Американцев шокировала любовь россиян к гематогену

Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Общество

«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины

В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Спорт

Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

Обновлено в 10:33
Наука

Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео

В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Два корабля Военно-морских сил Канады и Испании прибыли в Одессу в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача

Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Происшествия

При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено в 10:22
Космос

Arabian Business (ОАЭ): Россия проигрывает в новой космической гонке? (Arabian Business)

Обновлено в 18:02
Происшествия

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли

Обновлено в 20:58
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено в 13:26
Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Общество

ТЮЗ под «куполом»: давай сделаем это по-быстрому!

Сегодня, 1 апреля, исполнилось ровно два года, как городские власти ликвидировали торговлю под "куполом", и это не шутка.
Обновлено в 09:59
Музыка

Лил Ким станцевала у собственного самолёта

В ролике рэперша вертит бёдрами в окружении облачённых в кожаные корсеты танцовщиц на фоне собственного частного самолёта.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное