Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человекВести.Ru вчера в 14:33

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек. В правоохранительные органы обратилась девушка, которая рассказала об исчезновении своей 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка. Полицейские пришли в квартиру, где она жила.
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Тела пятерых членов одной семьи, пропавших в Уфе, нашли в колодце

РИА Новости10:53

Появилось видео обнаружения пяти трупов пропавшей семьи в Уфе

ГТРК Башкортостан10:43

Жителя Уфы заподозрили в убийстве своей семьи из пяти человек

Говорит Москва09:57

Житель Уфы убил свою семью из пяти человек и покончил с собой

Аргументы и Факты - Уфа06:04

Массовое убийство в Уфе: найдены тела пропавшей полгода назад семьи

МедиаКорСеть03:42

Следователи сообщили подробности убийства пятерых членов семьи в Уфе

Горобзор.ру05:26

Пропавшую в Башкирии семью с тремя детьми обнаружили убитыми в колодце

ProUfu.ru03:52
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Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Музыка

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Первое место заняла дочь Алсу — 10-летняя певица Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией

Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

Обновлено в 10:51
Политика

В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Политика

Эксперт оценил слова Эрдогана о безопасности Турции благодаря С-400

Обновлено в 09:58
Автоспорт

Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Политика

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 10:15
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Безумный челлендж: парень съел 40000 калорий за 24 часа

Следующим пунктом выдачи калорий стало кафе Cinnabon, где он купил шесть больших булочек.
Обновлено в 09:15
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика

Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме

Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

Обновлено в 10:15
Политика

Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада

Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус

Возгорание произошло в автобусе, перевозившем футболистов из подмосковной Балашихи.
Обновлено в 10:12
Политика

Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется

Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Разработана российская система для посадки дронов на корабли

Обновлено в 03:55
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Наука

Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью

Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено вчера в 01:11
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