Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человекВести.Ru вчера в 14:33
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек. В правоохранительные органы обратилась девушка, которая рассказала об исчезновении своей 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка. Полицейские пришли в квартиру, где она жила.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Музыка
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Первое место заняла дочь Алсу — 10-летняя певица Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией
Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Общество
Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона
Обновлено в 10:51
Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Безумный челлендж: парень съел 40000 калорий за 24 часа
Следующим пунктом выдачи калорий стало кафе Cinnabon, где он купил шесть больших булочек.
Обновлено в 09:15
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика
Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме
Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада
Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус
Возгорание произошло в автобусе, перевозившем футболистов из подмосковной Балашихи.
Обновлено в 10:12
Политика
Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется
Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Наука
Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью
Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено вчера в 01:11