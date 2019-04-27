Происшествия
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в УфеВести.Ru 11:48
Страшную находку оперативники сделали поздним вечером 26 апреля: в колодце на соседней даче в Орджоникидзевском районе города они обнаружили тела двух женщин и троих детей со следами насильственной смерти. Сюда, как отмечают следователи, их доставили уже мертвыми.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Политика
Песков пошутил про сон и рабочий график Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства.
Обновлено в 03:38
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Происшествия
В «Красном треугольнике» потушили пожар
Обновлено в 12:14
Наука
Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге
Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
Обновлено в 09:34
Космос
Студенты разработали теплицу для огорода на Марсе
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»
На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов шахты в ЛНР
В поселке Юрьевка Луганской области подняты на поверхность тела всех горных рабочих, ставших жертвами взрыва метана на шахте.
Обновлено в 06:49
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00