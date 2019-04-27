В Уфе пропала семья из 5 человекВести.Ru вчера в 14:33

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек. В правоохранительные органы обратилась девушка, которая рассказала об исчезновении своей 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка. Полицейские пришли в квартиру, где она жила.

В Уфе пропала семья из 5 человек

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