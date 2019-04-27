Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человекВести.Ru вчера в 14:33
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек. В правоохранительные органы обратилась девушка, которая рассказала об исчезновении своей 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка. Полицейские пришли в квартиру, где она жила.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Штутгарт» победил менхенгладбахскую «Боруссию»
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле одержал победу с минимальным счетом над «Боруссией» из Менхенгладбаха.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»
Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
Наука
Ген долгой жизни помогает ремонтировать ДНК
Разницу в мышином и бобровом вариантах гена SIRT6 удалось показать в опытах с человеческими клетками и мухами-дрозофилами: с бобровым сиртуином 6 клетки лучше справлялись с повреждениями в ДНК, а мухи с ним жили дольше, чем с мышиным вариантом.
Обновлено 24 апреля в 00:07
Авто
Автоэксперт посоветовал, как можно сэкономить на визите в автосервис
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено в 10:47
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено вчера в 04:59
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Авто
На чем ездил Иосиф Кобзон
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено в 06:59
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено в 14:02
Политика
Задержание Климца подтверждено его советником
Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59