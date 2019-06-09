Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзалаRT на русском 12:53

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СК возбудил дело после стрельбы около автовокзала в центре Уфы

ТАСС13:11

В Уфе на улице парень стал стрелять из ружья

Bash.News11:22

Вопрос в деньгах: следователи рассказали о новых обстоятельствах пальбы на Южном автовокзале в Уфе

Уфа1.ру13:06

Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком

Башинформ12:58

СК рассказал о причинах конфликта со стрельбой в Уфе

РИА Новости13:32

Стала известна причина расстрела водителя в центре Уфы

КП - Уфа13:09

Раненая возле автовокзала в Уфе девушка была невестой убитого

ГТРК Башкортостан13:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)

«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Виктория Романец показала фото голого Антона Гусева

Антон Гусев и Виктория Романец любят демонстрировать спортивные формы, а сегодня девушка поделилась чересчур откровенной фотографией супруга.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова со сцены «Кинотавра»

Обновлено в 13:14
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Российский Т-14 «Армата» стал лидером в рейтинге лучших танков в мире

Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
Обновлено в 09:51
Политика

Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
Обновлено в 08:56
Политика

В конгрессе США оценили усиление евроскептиков на выборах в Европарламент

Исследовательская служба конгресса США подготовила отчёт по итогам выборов в Европейский парламент, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков в Европарламенте может повлиять на функционирование ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном.
Обновлено в 08:18
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

Обновлено в 08:15
Гаджеты

Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась о разводе Алены Водонаевой

На днях Ксения Бородина сделала резкое высказывание о разводе Алены Водонаевой.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Футбол

В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву

Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
Обновлено в 04:21
Авто

Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет

Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Наука

К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь

По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Главное