В Уфе произошла стрельба возле автовокзалаRT на русском 12:53

с чего всё началось

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.

Общество Россиян ждет сокращенная рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Политика В Белом доме просят Трампа не торопиться с запретом продукции Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывает президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal.

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Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Политика США признали итоги выборов в Молдавии Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.

Здоровье Заболевания стали чаще убивать: от чего умирают горожане Именно болезни кровообращения занимают первое место в структуре общей смертности горожан - 54%.

Политика КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.

Происшествия На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Общество 7 опасных контактов с живой природой, от которых надо предостеречь ребенка Опасно играть птичьими перьями Расскажите маленькому любителю природы, что не стоит трогать птичьи яйца, только что вылупившихся птенцов и само гнездо — птичка может не вернуться, и птенцы погибнут.

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Экономика Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, с ускорением до 1,8% в 2020-м.

Футбол Португалия стала первым победителем Лиги наций Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

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Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Авто Опубликована пятерка лучших бюджетных автомобилей Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.