Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзалаRT на русском 12:53
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.RT на русском13:56
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Общество
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Политика
В Белом доме просят Трампа не торопиться с запретом продукции Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывает президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Далласе рухнул башенный кран: один человек погиб, шестеро ранены
В воскресенье, 9 июня, в Далласе (штат Техас, США) башенный кран рухнул на жилое здание.
Обновлено в 19:24
Экономика
В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Автоспорт
Квяту было приятно обогнать Сайнса
Обновлено в 18:40
Политика
США признали итоги выборов в Молдавии
Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Заболевания стали чаще убивать: от чего умирают горожане
Именно болезни кровообращения занимают первое место в структуре общей смертности горожан - 54%.
Обновлено в 16:07
Политика
КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента
Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
Обновлено в 11:43
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Общество
7 опасных контактов с живой природой, от которых надо предостеречь ребенка
Опасно играть птичьими перьями Расскажите маленькому любителю природы, что не стоит трогать птичьи яйца, только что вылупившихся птенцов и само гнездо — птичка может не вернуться, и птенцы погибнут.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Экономика
Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, с ускорением до 1,8% в 2020-м.
Обновлено в 17:15
Футбол
Португалия стала первым победителем Лиги наций
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Общество
Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Авто
Опубликована пятерка лучших бюджетных автомобилей
Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play
«Не fair play», — написал Смолов в «сториз» своего «инстраграма», приложив фотографию Голунова в суде.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09