Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчинаРИА Новости 14:31

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
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СК возбудил дело после стрельбы около автовокзала в центре Уфы

ТАСС13:11

Вопрос в деньгах: следователи рассказали о новых обстоятельствах пальбы на Южном автовокзале в Уфе

Уфа1.ру13:06

Раненая возле автовокзала в Уфе девушка была невестой убитого

ГТРК Башкортостан13:25

Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе

КП - Уфа14:49

СК рассказал о причинах конфликта со стрельбой в Уфе

РИА Новости13:32

Стали известны подробности расстрела двух человек на автовокзале в Уфе

Bash.News14:26

Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком

Башинформ12:58
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Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Обновлено в 16:12
Происшествия

Неизвестное вещество распылили в московском ресторане

В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:11
Футбол

«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров

Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.
Обновлено в 15:17
Спорт

Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии

Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина заняли призовые места. Гимнасток наградили на пьедестале под гимн СССР.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В московских прудах утонули три человека

Второй человек скончался во время купания в Строгинском пруду на улице Исаковского, третий утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Культура

Лучшие сериалы в истории. Топ-100 по версии «Фильм Про»

Обновлено в 11:35
Экономика

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Обновлено в 15:59
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
Обновлено в 15:40
Здоровье

В Институте Азии и Африки МГУ введен карантин из-за кори

Карантин из-за кори у сотрудника введен в Институте Азии и Африки МГУ.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован

Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Политика

NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Экономика

Национальное конгресс-бюро подготовит стандарты событийной индустрии

Национальное конгресс-бюро (НКБ) планирует начать внедрение стандартов событийной индустрии к осени 2019 года.
Обновлено в 16:30
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Обновлено в 14:53
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Политика

Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
Обновлено в 14:21
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
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