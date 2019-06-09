Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчинаРИА Новости 14:31
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде
Обновлено в 16:12
Происшествия
Неизвестное вещество распылили в московском ресторане
В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:11
Футбол
«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров
Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.
Обновлено в 15:17
Спорт
Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии
Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина заняли призовые места. Гимнасток наградили на пьедестале под гимн СССР.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В московских прудах утонули три человека
Второй человек скончался во время купания в Строгинском пруду на улице Исаковского, третий утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
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Культура
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Экономика
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Обновлено в 15:59
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Общество
Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ
В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
Обновлено в 15:40
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ введен карантин из-за кори
Карантин из-за кори у сотрудника введен в Институте Азии и Африки МГУ.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован
Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Экономика
Национальное конгресс-бюро подготовит стандарты событийной индустрии
Национальное конгресс-бюро (НКБ) планирует начать внедрение стандартов событийной индустрии к осени 2019 года.
Обновлено в 16:30
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Обновлено в 14:53
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
Обновлено в 14:21
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22