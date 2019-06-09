Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзалаRT на русском 12:53

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
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СК возбудил дело после стрельбы около автовокзала в центре Уфы

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Вопрос в деньгах: следователи рассказали о новых обстоятельствах пальбы на Южном автовокзале в Уфе

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Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком

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Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе

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СК рассказал о причинах конфликта со стрельбой в Уфе

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Стали известны подробности расстрела двух человек на автовокзале в Уфе

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Раненая возле автовокзала в Уфе девушка была невестой убитого

ГТРК Башкортостан13:25
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Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

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Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

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Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
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Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд двадцатилетней давности

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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
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Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
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Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

В Балтийском море стартовали учения НАТО

В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено в 01:00
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
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Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
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Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

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«Ведьма из Блэр» получит новую игру

«Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.
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Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля

По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 13:54
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Роббен предложил свои услуги «Лацио»

По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста.
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Чемпионка мира в тройном прыжке прокомментировала отстранение ВФЛА

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Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

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В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо

Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.
Обновлено в 02:45
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
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Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
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Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

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Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
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Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
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Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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