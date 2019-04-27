Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшимиREGNUM 08:00

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении пяти человек в Уфе. О пропаже 22-летней подруги с малолетним ребёнком сообщила в полицию девушка. При проверке места жительства пропавшей её отчим, мужчина 46 лет, дверь полицейским не открыл и совершил самоубийство.
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В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце

РИА Новости05:20

На погибшего уфимца возбуждено уголовное дело за массовое убийство своей семьи

ГТРК Башкортостан06:46

Массовое убийство в Уфе: найдены тела пропавшей полгода назад семьи

МедиаКорСеть03:42

Следователи сообщили подробности убийства пятерых членов семьи в Уфе

Горобзор.ру05:26

Пропавшую в Башкирии семью с тремя детьми обнаружили убитыми в колодце

ProUfu.ru03:52

В Уфе нашли в колодце тела пяти пропавших членов одной семьи

Говорит Москва04:28

Житель Уфы убил свою семью из пяти человек и покончил с собой

Аргументы и Факты - Уфа06:04
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Музыка

Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Экономика

Группа «Илим» Смушкина отчиталась о росте выручки на 40% в 2018 году

Выручка группы «Илим», крупнейшего лесопромышленного холдинга России миллиардера Захара Смушкина, в 2018 году выросла на 40% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика

Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме

Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

«Сталингулаг» заявил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала

Со вчерашнего вечера у всех родственников предполагаемого, по версии РБК, автора канала Сталингулаг проходят обыски.
Обновлено в 07:57
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено вчера в 09:30
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО

В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

ДНР: под Горловку прибыли украинские снайперы

Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что получена информация о прибытии восточнее находящегося под контролем Киева населенного пункта Новгородского на позиции 53-й механизированной бригады снайперов.
Обновлено в 07:39
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
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