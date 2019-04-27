В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшимиREGNUM 08:00

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении пяти человек в Уфе. О пропаже 22-летней подруги с малолетним ребёнком сообщила в полицию девушка. При проверке места жительства пропавшей её отчим, мужчина 46 лет, дверь полицейским не открыл и совершил самоубийство.

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

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