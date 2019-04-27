В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшимиТАСС 05:06

Тела пяти членов семьи - двух женщин и трех детей - обнаружены следователями на территории одного из садовых товариществ в Уфе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии.

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