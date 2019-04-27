Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшимиТАСС 05:06

Тела пяти членов семьи - двух женщин и трех детей - обнаружены следователями на территории одного из садовых товариществ в Уфе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии.
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Стали известны личности убитых 46-летним уфимцем женщин

Уфа1.ру09:59

В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце

РИА Новости05:20

Массовое убийство в Уфе: найдены тела пропавшей полгода назад семьи

МедиаКорСеть03:42

Жителя Уфы заподозрили в убийстве своей семьи из пяти человек

Говорит Москва09:57

Следователи сообщили подробности убийства пятерых членов семьи в Уфе

Горобзор.ру05:26

Пропавшую в Башкирии семью с тремя детьми обнаружили убитыми в колодце

ProUfu.ru03:52

На погибшего уфимца возбуждено уголовное дело за массовое убийство своей семьи

ГТРК Башкортостан06:46
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Культура

Иосиф Пригожин посчитал решение жюри «Голос. Дети» ошибочным

Обновлено в 09:20
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Общество

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Авто

Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика

В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия с Путиным

В прошлом году прямая линия состоялась 7 июня, в 2017-м — 15 июня.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Авто

Назван рейтинг регионов России с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Обновлено в 09:30
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной

Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Теннис

Осака снялась с турнира в Штутгарте. Контавейт сыграет в финале

Обновлено в 09:10
Происшествия

Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко

16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Спорт

Васильева вернется в состав сборной, если не получит дисквалификацию

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Маргарита Васильева может вернуться в состав команды.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Финансы

ЦБ отказался менять ключевую ставку

Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Автоспорт

Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже

Обновлено в 07:27
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе

В результате дорожной аварии на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали два человека.
Обновлено в 06:02
Главное