Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшимиТАСС 05:06
Тела пяти членов семьи - двух женщин и трех детей - обнаружены следователями на территории одного из садовых товариществ в Уфе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии.
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На погибшего уфимца возбуждено уголовное дело за массовое убийство своей семьи
ГТРК Башкортостан06:46
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«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
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«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
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Два человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе
В результате дорожной аварии на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали два человека.
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