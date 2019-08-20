Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенкаИзвестия 05:57
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку. Об этом 20 августа сообщили в главке Следственного комитета по республике. По данным следствия, мужчина совершил преступление 4 августа в городе Глазове.
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Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
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Обновлено вчера в 13:28
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Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
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Армия и оружие
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В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией
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Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
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Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Apple объявил о запуске Apple TV+ в ноябре этого года
Пока Apple не объявила цены на Apple TV+, но Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди тестировщиков сервиса, называет стоимость подписки $ 9,99 в месяц.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
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Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
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Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая корпорация Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займётся разработкой ударного беспилотника нового поколения Akinci.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
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Обновлено вчера в 23:44
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Общество
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Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
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Космос
США в любом случае откажутся от полетов на «Союзах», заявил Рогозин
США в любом случае откажутся от полетов своих астронавтов на кораблях "Союз", для чего создали и приступили к испытаниям собственных космических кораблей, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".
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Футбол
У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
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