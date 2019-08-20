Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенкаИзвестия 05:57
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку. Об этом 20 августа сообщили в главке Следственного комитета по республике. По данным следствия, мужчина совершил преступление 4 августа в городе Глазове.
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Приговоренный к смертной казни уголовник надругался в Глазове над 7-летней девочкой
Известия Удмуртской Республики03:00
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Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.
Обновлено в 04:39
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в Канаде посетила секс-шоп
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что в Канаде посещала секс-шоп.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения
Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
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Анонсирована Little Nightmares II
Обновлено в 03:20
Авто
Nissan показал новый Nissan Juke на официальных фото
3 сентября текущего года состоится официальный дебют Nissan Juke второго поколения.
Обновлено вчера в 10:24
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях жителей британских Помпей
Копролиты рассказали учёным о паразитах и инфекциях древних британцев, живших на нашей планете примерно 2,9 тысяч лет назад.
Обновлено в 00:37
Теннис
Маррей проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме
Обновлено в 01:08
Экономика
Составлен рейтинг крупнейших должников России
Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Французскую пару задержали в Сардинии за кражу песка с пляжа
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске
Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:42
Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 03:08
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд принял решение перенести рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с болезнью одного из судей.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске
Обновлено в 05:45
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Авто
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
Обновлено в 04:53