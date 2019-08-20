Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенкаИзвестия 05:57
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку. Об этом 20 августа сообщили в главке Следственного комитета по республике. По данным следствия, мужчина совершил преступление 4 августа в городе Глазове.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Греции
Обновлено в 10:32
Политика
Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Музыка
Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню, которую сочинил сам.
Обновлено в 10:40
Здоровье
В детской поликлинике в Солнечном здоровых отделят от больных
В детской поликлинике №1 в микрорайоне Солнечный проведут перестройку и разделят пространство на два крыла: для здоровых и больных детей.
Обновлено в 06:28
Политика
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
Обновлено в 10:32
Происшествия
СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве
Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго
Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Киберспорт
На Gamescom 2019 показали ролик с геймплеем игры Darksiders Genesis
Стоит отметить, что Darksiders Genesis выйдет на облачном игровом сервисе Google Stadia, который будет запущен в ноябре 2019 года в 14 странах мира.
Обновлено в 04:57
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Транспорт
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:29
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58