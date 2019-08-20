Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенкаИзвестия 05:57

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку. Об этом 20 августа сообщили в главке Следственного комитета по республике. По данным следствия, мужчина совершил преступление 4 августа в городе Глазове.
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Приговоренный к казни житель Удмуртии надругался над 7-летним ребенком

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Приговоренный к смертной казни уголовник надругался в Глазове над 7-летней девочкой

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Приговоренный к смертной казни и помилованный житель Глазова надругался над 7-летней девочкой

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