Политика

В УПЦ отреагировали на участие митрополитов в «объединительном соборе»
RT на русском
09:31

Глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов назвал двух митрополитов, прибывших на «объединительный собор» в Киеве, клятвопреступниками.
RT на русском09:31

Подробнее о событии

УПЦ объявила раскольниками митрополитов Симеона и Александра

Известия10:12

В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды

РБК10:10

В УПЦ отреагировали на участие митрополитов в «объединительном соборе»

RT на русском09:31

В РПЦ сравнили двух архиереев УПЦ с шестью Иудами

Газета.Ru09:24

В РПЦ сравнили участие архиереев УПЦ в «соборе» в Киеве с предательством Иуды

ТК Звезда09:33

На «объединительный собор» в Киеве прибыли два митрополита УПЦ

РИА Новости04:33

Двое архиереев УПЦ МП явились на «собор» раскольников в Киеве

REGNUM05:29
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

Порошенко представил главу «новой церкви» на Украине

Обновлено в 10:35
Политика

Путин призвал с осторожностью подходить к запретам рэп-концертов

Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин подарил тяжелобольному мальчику обещанный полет на вертолете

Президент России Владимир Путин организовал для тяжелобольного мальчика обещанный полет на президентском вертолете.
Обновлено в 08:18
Политика

Трамп объявил о скорой отставке министра внутренних дел США

Трамп не назвал причины отставки Зинке.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В Минобороны заявили об обращении Шойгу в Пентагон по договору о РСМД

Обновлено в 01:13
Армия и оружие

«Сирийские демократические силы» продвигаются к центру Хаджина

Союзные коалиции США "Сирийские демократические силы" (SDF) продвигаются к центру города Хаджин в Сирии, который считается последним оплотом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в стране, сообщил РИА Новости в субботу представитель коалиции полковник сухопутных сил США Шон Райан.
Обновлено в 09:31
Политика

Давос снял запрет на участие России в форуме

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.
Обновлено в 03:55
Политика

Усик ответил на угрозы из-за обещания защищать Киево-Печерскую лавру

Обновлено в 09:05
Политика

Бундесвер купит новый Airbus после инцидента с самолетом Меркель

Обновлено в 07:28
Политика

Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина

Во время заседания директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что Cirque du Soleil планирует открыть стационарную площадку в Сколково в 2019 году.
Обновлено в 10:47
Политика

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Генсек ООН обеспокоен решением Косово создать армию

Решение частично признанной республики Косово создать собственную армию вызвало обеспокоенность у генсека ООН Антониу Гутерреша.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию

Телеканал «Звезда» опубликовал видео возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 в Россию после визита в Венесуэлу.
Обновлено в 01:48
Политика

США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол

Цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".
Обновлено в 02:52
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