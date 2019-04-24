В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»RT на русском 14:13

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков. Ещё два человека, по его словам, были госпитализированы.

В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»

Политика Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее поблагодарили российского лидера Владимира Путина за подписание указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Общество «Бессмертный полк» в Оренбурге могут перенести на улицу Советскую Торжественное шествие «Бессмертный полк» в Оренбурге 9 мая могут перенести с проспекта Победы на улицу Советскую.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Футбол Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Наука Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Политика Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.

Политика В Госдуме объяснили ситуацию с паспортами РФ для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Политика Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.

Политика Жителям Донбасса для получения паспорта РФ не придётся отказываться от гражданства Украины Планируется, что жители самопровозглашённых республик Донбасса будут подавать заявления через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР, а рассматривать их будут на территории Ростовской области в течение не более трёх месяцев.

Футбол ЦСКА победил «Анжи» в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 одолели махачкалинский "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авто Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Армия и оружие Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов В ходе Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов.

Здоровье ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.

Гаджеты Apple выпустит наушники AirPods 3 до конца этого года В Сети появилась информация о том, что компания Apple представит новую версию беспроводных наушников AirPods до конца этого года.

Хоккей Тренер: Ковальчук и Киселевич сыграют против сборной Латвии Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что хоккеисты Илья Ковальчук и Богдан Киселевич примут участие в матчах против сборной Латвии в рамках Еврочелленджа.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Экономика Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Авто Китайская Geely готовит конкурента Toyota Highlander Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Экономика Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.