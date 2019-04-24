Происшествия
В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»RT на русском 14:13
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков. Ещё два человека, по его словам, были госпитализированы.
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Политика
Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее поблагодарили российского лидера Владимира Путина за подписание указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.
Обновлено в 12:33
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество
«Бессмертный полк» в Оренбурге могут перенести на улицу Советскую
Торжественное шествие «Бессмертный полк» в Оренбурге 9 мая могут перенести с проспекта Победы на улицу Советскую.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.
Обновлено в 14:12
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Наука
Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков
Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Политика
В Госдуме объяснили ситуацию с паспортами РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Политика
Жителям Донбасса для получения паспорта РФ не придётся отказываться от гражданства Украины
Планируется, что жители самопровозглашённых республик Донбасса будут подавать заявления через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР, а рассматривать их будут на территории Ростовской области в течение не более трёх месяцев.
Обновлено в 14:23
Футбол
ЦСКА победил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 одолели махачкалинский "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:35
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов
В ходе Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов.
Обновлено в 11:31
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Apple выпустит наушники AirPods 3 до конца этого года
В Сети появилась информация о том, что компания Apple представит новую версию беспроводных наушников AirPods до конца этого года.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Тренер: Ковальчук и Киселевич сыграют против сборной Латвии
Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что хоккеисты Илья Ковальчук и Богдан Киселевич примут участие в матчах против сборной Латвии в рамках Еврочелленджа.
Обновлено в 05:55
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Экономика
Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Авто
Китайская Geely готовит конкурента Toyota Highlander
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58