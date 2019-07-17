Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изоляторBFM.ru 12:10

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии. В пресс-службе УФСИН заявили, что журналисты неправильно поняли слова начальника колонии, отмечает «Интерфакс».
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Телеграм-канал Mash
 опубликовал видео того, как осуждённые экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол в исправительной колонии.
Life.ru06:10

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В УФСИН Белгородской области опровергли информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе

Sport24.ru07:43

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Sports.ru05:10

УФСИН: «Кокорин и Мамаев не попадали в штрафной изолятор»

Матч ТВ08:13

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Спорт-Экспресс09:02
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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