Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и ПорьеГазета.Ru 04:44
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт". На турнире UFC 236 в Атланте (США) в пяти раундах единогласным решением судей Порье победил Макса Холлоуэя.
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Не согласен с судьями, поставившими счёт 49:46. Я насчитал ничью. Выражаю уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не принимать во внимание. Увидимся в сентябре, Дастин.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилЧемпионат 02:59
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