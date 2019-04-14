В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и ПорьеГазета.Ru 04:44

Не согласен с судьями, поставившими счёт 49:46. Я насчитал ничью. Выражаю уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не принимать во внимание. Увидимся в сентябре, Дастин.

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В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

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