Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистовРИА Новости 05:52
Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В Instagram "Торпедо" (Кутаиси) появилось фото футболистов, подписанное: "Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Вашингтон
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