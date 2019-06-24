Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистовРИА Новости 05:52

Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В Instagram "Торпедо" (Кутаиси) появилось фото футболистов, подписанное: "Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией".
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с чего всё началось

УЕФА: антироссийские акции в Грузии не подпадают под нашу юрисдикцию

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Чемпионат05:43

Подробнее о событии

Член РФС призвал УЕФА наказать грузинских футболистов за майки с антироссийскими надписями

РЕН ТВвчера в 10:51

УЕФА не будет наказывать грузинских игроков за антироссийскую акцию

Газета.Ru09:07

Накажет ли УЕФА грузинскую федерацию за скандальные футболки кутаисского «Торпедо»?

Спорт-Экспресс06:20

В УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов

RT на русском06:13

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

РИА Новости05:52

УЕФА: антироссийские акции в Грузии не подпадают под нашу юрисдикцию

Чемпионат05:43

УЕФА отреагировал на антироссийские акции грузинских футбольных клубов

Sport24.ru05:48
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
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В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией

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Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

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Политика

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Обновлено в 09:44
Общество

Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого государственного экзамена, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.
Обновлено в 09:29
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
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В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
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Наука

Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»

Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.
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Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
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Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят

Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

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Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

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Игры

World of Warcraft Classic откроет отдельный российский сервер

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