Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистовПарламентская газета 06:58

Любая возможная дисциплинарная мера по ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках грузинских футболистов находится под юрисдикцией органов федерации футбола Грузии, поскольку это произошло в рамках внутреннего соревнования, заявили в пресс-службе УЕФА, передаёт РИА «Новости».
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