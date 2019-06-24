Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистовПарламентская газета 06:58
Любая возможная дисциплинарная мера по ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках грузинских футболистов находится под юрисдикцией органов федерации футбола Грузии, поскольку это произошло в рамках внутреннего соревнования, заявили в пресс-службе УЕФА, передаёт РИА «Новости».
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В УЕФА прокомментировали инциденты в Грузии, где болельщики и футболисты провели антироссийские акции.Чемпионат05:43
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