Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистовРИА Новости 05:52

Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В Instagram "Торпедо" (Кутаиси) появилось фото футболистов, подписанное: "Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией".
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с чего всё началось

УЕФА: антироссийские акции в Грузии не подпадают под нашу юрисдикцию

В УЕФА прокомментировали инциденты в Грузии, где болельщики и футболисты провели антироссийские акции.
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В ФИФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

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Газета.Ru09:07

Накажет ли УЕФА грузинскую федерацию за скандальные футболки кутаисского «Торпедо»?

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В УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов

RT на русском06:13

УЕФА: антироссийские акции в Грузии не подпадают под нашу юрисдикцию

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РФС прокомментировал участие грузинских футболистов в антироссийской акции

Народные новостивчера в 21:53
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
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«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
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Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по развитию малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства экономики.
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Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Премьер Франции допустил отмену санкций против России

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