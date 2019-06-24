В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистовРИА Новости 05:52

В УЕФА прокомментировали инциденты в Грузии, где болельщики и футболисты провели антироссийские акции.

с чего всё началось

Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В Instagram "Торпедо" (Кутаиси) появилось фото футболистов, подписанное: "Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией".

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