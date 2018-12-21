Уход с поста президента Российского футбольного союза Виталия Мутко в интервью «360» прокомментировал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин. Чиновник отметил огромный вклад, который внес спортивный функционер в развитие российского футбола.

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