Футбол
В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионовНевские Новости 05:36
Стадион Северной столицы конкурирует с домашним стадионом мюнхенской «Баварии». На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене». Об этом сообщает телеканал «360».
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Исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов
Петербургский дневник10:02
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
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