Футбол
В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном»Матч ТВ 05:50
Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч «Спартака» против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Главным судьей встречи назначен представитель Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто.
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