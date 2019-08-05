Футбол

В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном»Матч ТВ 05:50

Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч «Спартака» против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Главным судьей встречи назначен представитель Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто.
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Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Тун» в первом матче Лиги Европы

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Босниец Пельто рассудит «Спартак» и «Тун» в матче отбора Лиги Европы

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В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном»

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Боснийская бригада арбитров назначена на матч Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном»

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