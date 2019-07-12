Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человекRT на русском 02:50
При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психбольницу
Обновлено вчера в 21:55
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Ради роли в фильме «Хастлер» Дженнифер Лопес освоила стриптиз
Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес на странице в Instagram анонсировала фильм «Хастлер», в котором сыграла стриптизёршу.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
В Крыму снизилась температура воды в море
У берегов Крыма снизилась температура морской воды.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Медиков штрафуют за отсутствие информации о бесплатных сервисах ОМС
По закону, информация о медицинской помощи по полисам ОМС должна быть предоставлена посетителям учреждений здравоохранения в полном объёме.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика
Список потенциально опасных пород собак могут расширить
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено вчера в 03:44
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Авто
Toyota разработает новый кроссовер
Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»
Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти
17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Политика
На Украине рассказали, как прошел первый разговор Путина с Зеленским
Первым начал говорить Зеленский. Он спросил, когда Владимир Путин признает итоги выборов на Украине и поздравит своего украинского коллегу.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15