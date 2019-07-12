Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человекRT на русском 02:50

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
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В Туве автомобиль опрокинулся в реку. Погибли 10 человек

ТАСС03:04

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

Вести.Ru02:59

В Тыве десять человек утонули при падении автомобиля в реку

РИА Новости02:57

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

RT на русском02:50

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

РБК02:49

Десять человек погибли в Туве при попытке переехать реку на УАЗе

Интерфакс02:47

В аварии в Тыве погибли десять человек. Среди них — шестеро детей

Дождь02:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психбольницу

Обновлено вчера в 21:55
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Ради роли в фильме «Хастлер» Дженнифер Лопес освоила стриптиз

Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес на странице в Instagram анонсировала фильм «Хастлер», в котором сыграла стриптизёршу.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Обновлено вчера в 22:50
Интернет

Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам

Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений

ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Общество

В Крыму снизилась температура воды в море

У берегов Крыма снизилась температура морской воды.
Обновлено в 02:40
Здоровье

Медиков штрафуют за отсутствие информации о бесплатных сервисах ОМС

По закону, информация о медицинской помощи по полисам ОМС должна быть предоставлена посетителям учреждений здравоохранения в полном объёме.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Обновлено вчера в 20:53
Политика

Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ

Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Общество

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма

На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено вчера в 03:44
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте

Обновлено в 00:56
Авто

Toyota разработает новый кроссовер

Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Политика

На Украине рассказали, как прошел первый разговор Путина с Зеленским

Первым начал говорить Зеленский. Он спросил, когда Владимир Путин признает итоги выборов на Украине и поздравит своего украинского коллегу.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Главное