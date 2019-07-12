При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

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