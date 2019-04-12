В Тюмени завершена контртеррористическая операцияГазета.Ru 16:56

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени. Руководство КТО было возложено на начальника Регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игоря Кочнева.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Авто Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Теннис Керри и Гарин вышли в полуфинал турнира в Хьюстоне Американский теннисист Сэм Керри вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне.

Экономика Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.

Общество Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.

Хоккей Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях соперника На 56-й минуте встречи Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях Маркуса Нутиваары.

Энергетика Chevron покупает Anadarko за $33 млрд Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.

Путешествия Систему контроля качества туристических услуг создадут в Петербурге Вице-губернатор Петербурга Олег Марков поручил городскому комитету по развитию туризма разработать систему контроля качества услуг, которые оказывают гостям Петербурга отели, экскурсоводу, туроператоры, а также организации, работающие в сфере питания и транспорта, об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Происшествия В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.

Политика Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.

Политика Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».

Футбол «Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью "Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).

Общество Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.

Политика Рейтинг Путина за год упал на 15% Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.