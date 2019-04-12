Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операцияГазета.Ru 16:56
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени. Руководство КТО было возложено на начальника Регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игоря Кочнева.
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Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Теннис
Керри и Гарин вышли в полуфинал турнира в Хьюстоне
Американский теннисист Сэм Керри вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне.
Обновлено в 16:35
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Хоккей
Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях соперника
На 56-й минуте встречи Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях Маркуса Нутиваары.
Обновлено в 23:20
Энергетика
Chevron покупает Anadarko за $33 млрд
Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.
Обновлено в 15:48
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Обновлено в 08:35
Путешествия
Систему контроля качества туристических услуг создадут в Петербурге
Вице-губернатор Петербурга Олег Марков поручил городскому комитету по развитию туризма разработать систему контроля качества услуг, которые оказывают гостям Петербурга отели, экскурсоводу, туроператоры, а также организации, работающие в сфере питания и транспорта, об этом сообщают в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Политика
Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США
Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.
Обновлено в 23:18
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова
По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено в 18:35
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Министерство обороны Украины вводит новую медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится медаль "За ранение".
Обновлено в 13:30
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита
По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».
Обновлено в 04:12
Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено в 16:32
Общество
Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ
Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.
Обновлено в 23:02
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа
Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Наука
Живучий грибок-убийца атакует больницы по всему миру
Речь идет о грибке Candida auris.
Обновлено 10 апреля в 10:30
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено в 14:03
Политика
Рейтинг Путина за год упал на 15%
Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено вчера в 00:17
Происшествия
В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами
На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58