В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГRT на русском 16:34

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Уточняется, что они намеревались устроить террористические акты.

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

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