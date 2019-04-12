Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операцияГазета.Ru вчера в 16:56
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени. Руководство КТО было возложено на начальника Регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игоря Кочнева.
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Армия и оружие
Сергей Лавров обсудит с экспертами угрозу мировой войны
Сегодня состоится очередной Совет по внешней и оборонительной политике (СВОП) на котором Сергей Лавров обсудит с экспертами угрозу мировой войны.
Обновлено в 03:15
Политика
Порошенко рассчитывает, что дебаты с Зеленским состоятся 14 апреля
Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
«Реал» обсуждает новый контракт с adidas
Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
Обновлено вчера в 15:22
Спорт
Загитова сфотографировалась с Ургантом
Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов
Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»
Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане
Три человека погибли и ещё пять получили травмы в результате аварии в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено в 04:04
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм
Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
LG представила новую модель телевизора с прозрачным экраном
Южнокорейская компания LG Electronics представила телевизор с прозрачным экраном на выставке в Торгово-выставочном центре в Тайбэе.
Обновлено в 03:07
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»
Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Космос
Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра
Объект с орбитой, расположенной на холодных окраинах системы Проксима Центавра, получил неофициальное название Proxima c. Существование этой «супер-Земли», отметили специалисты на ежегодной конференции Breakthrough Discuss, пока не подтверждено официально.
Обновлено в 02:35
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55