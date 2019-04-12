Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операцияГазета.Ru вчера в 16:56

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени. Руководство КТО было возложено на начальника Регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игоря Кочнева.
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Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Интерфакс00:49

В депздраве рассказали о состоянии тюменцев, оказавшихся в зоне антитеррористической операции

URA.Ru02:38

Контртеррористическая операция успешно завершена в Тюмени

Тюменская линиявчера в 22:54

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

РИА Новости02:23

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

ТАСС01:21

Дом, где укрывались предполагаемые террористы, пять дней назад выставили на продажу. Кто продавец?

Сайт Тюмени 72.ru02:38

Участникам ночной спецоперации в Тюмени скорая не понадобилась

NashGorod.ru01:21
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Армия и оружие

Сергей Лавров обсудит с экспертами угрозу мировой войны

Сегодня состоится очередной Совет по внешней и оборонительной политике (СВОП) на котором Сергей Лавров обсудит с экспертами угрозу мировой войны.
Обновлено в 03:15
Политика

Порошенко рассчитывает, что дебаты с Зеленским состоятся 14 апреля

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол

«Реал» обсуждает новый контракт с adidas

Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
Обновлено вчера в 15:22
Спорт

Загитова сфотографировалась с Ургантом

Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов

Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая

Обновлено в 03:06
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»

Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Три человека погибли и ещё пять получили травмы в результате аварии в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено в 04:04
Политика

Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей

Обновлено вчера в 11:22
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Гаджеты

LG представила новую модель телевизора с прозрачным экраном

Южнокорейская компания LG Electronics представила телевизор с прозрачным экраном на выставке в Торгово-выставочном центре в Тайбэе.
Обновлено в 03:07
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»

Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Космос

Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра

Объект с орбитой, расположенной на холодных окраинах системы Проксима Центавра, получил неофициальное название Proxima c. Существование этой «супер-Земли», отметили специалисты на ежегодной конференции Breakthrough Discuss, пока не подтверждено официально.
Обновлено в 02:35
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
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