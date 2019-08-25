Происшествия
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легкихИзвестия 07:33
По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Отказом тюменских врачей лечить пациентку заинтересовались следователи
Тюменская область сегодня07:23
Следователи изымают документы в больнице, где не приняли тюменку с отеком легких
Новости Тюмени 72.ru06:20
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Общество
Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера.
Обновлено в 04:08
Политика
Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии
Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.
Обновлено в 07:20
Игры
Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году
Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Первоклассный пилотаж Су-57 показали на видео
Видео с запредельным пилотажем нового российского Су-57 (Т-50) впервые опубликовали в интернете. Тренировочные полеты прошли в Жуковском.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались
Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Футбол
Ван Дейка обыграли на дриблинге впервые за 50 матчей АПЛ
В матче «Арсенала» с «Ливерпулем» (1:3) в 3-м туре АПЛ форвард «канониров» Николя Пепе смог обыграть на дриблинге защитника «красных» Виргила ван Дейка.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Политика
Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара
Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле.
Обновлено в 06:50
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана
Последним клубом Моуриньо был английский "Манчестер Юнайтед", в котором он работал с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:14
Единоборства
Как Харитонов и Минаков выступили на Bellator 225
В плане перспектив в американском промоушене турнир Bellator 225 в Бриджпорте имел огромное значение для российских бойцов.
Обновлено в 05:27