Происшествия

В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легкихИзвестия 07:33

По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
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